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Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом
10:42 22.02.2018 |
Компания Volvo представила универсал V60 нового поколения. Презентация новинки прошла на специальном мероприятии в Стокгольме. Модель получила две гибридные модификации (одна из них - 390-сильная) и расширенный набор систем безопасности последнего поколения.
Новый Volvo V60 построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), использовавшейся при постройке кроссовера XC60 и моделей 90-й серии. Габаритная длина модели составляет 4761 миллиметр, а размер колесной базы равен 2872 миллиметра. Это на 117 и 98 миллиметров соответственно больше, чем у XC60.
Объем багажника универсала (если измерять до оконной линии) - 529 литров. При сложенных кресла второго ряда свободное место в отсеке увеличится до 841 и 1364 литров (по оконную линию и до крыши соответственно).
Линейка силовых агрегатов новинки будет состоять из бензиновых моторов T5 и T6 (225 и 275 сил), а также дизелей D3 и D4 (135 и 165 сил). В соответствии со стратегией электрификации модельного ряда, V60 также получит две гибридные силовые установки: T6 мощностью 340 лошадиных сил и T8 мощностью 390 сил.
В оснащение универсала войдет система предотвращения столкновений City Safety с функцией автоматического торможения. Как говорят в компании, это единственная система на рынке, которая может определять пешеходов, велосипедистов и крупных животных. В обновленной версии City Safety использует автоторможение для минимизации последствий от встречных столкновений.
Для V60 будет доступен сервис подписки Care by Volvo. Его подписчики смогут не платить за машины всю сумму целиком, а ежемесячно вносить абонентскую плату. В фиксированную сумму включен взнос за автомобиль, страховка и услуги по его обслуживанию (мойка, заправка или чистка салона). Также для участников программы Care by Volvo будет доступен консьерж-сервис. Например, доставка продуктов прямо в машину.
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