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Марка Porsche отказалась от дизелей. Совсем
11:07 21.02.2018 |
Компания Porsche прекратила производство последних дизельных моделей: Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel. Внедорожник Cayenne после смены поколения так и не был представлен с агрегатом на «тяжелом топливе». Решение связано с изменением структуры спроса и ужесточением норм выбросов вредных веществ. Об этом сообщает издание Autocar.
В 2017 год было продано 97 тысяч кроссоверов Porsche Macan. Из них лишь небольшая часть - это дизельные машины. Доля Panamera c дизельными двигателями в общемировых продажах модели составила 15 процентов. При этом 50 процентов пришлось на гибридные модификации и 35 процентов на машины с бензиновыми моторами.
Главный исполнительный директор Porsche Оливер Блюм в интервью изданию сообщил, что дизельные машины не важны для компании. Они пользуются популярностью только в Европе - их доля не превышает 15 процентов. В связи с этим марка отказалась от новых инвестиций в разработку таких агрегатов и удвоила сумму, выделяемую на электрификацию модельного ряда.
Отказ от машин с дизельными двигателями также стал реакцией производителя на «дизельный скандал», в который оказались вовлечены марки, входящие в группу Volkswagen.
Летом 2017 года власти Германии заставили Porsche отозвать 22 тысячи «Кайеннов» с трехлитровыми дизелями и «перепрошить» их моторы. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe потребовала взыскать с марки 110 миллионов евро.
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