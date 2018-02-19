Финансовые новости
- |
- 19.02.18
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
13:08 19.02.2018 |
Компания Volvo представила первый в своей истории трехцилиндровый двигатель. Агрегат семейства Drive-E с модульной архитектурой будет устанавливаться на компактный кроссовер XC40.
Новый двигатель - это 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 158 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне 1850-3850 оборотов в минуту). Он работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач - восьмидиапазонный «автомат» в виде опции появится в следующем году.
Оснащенный таким двигателем кроссовер XC40 способен разгоняться до 100 километров в час за 9,4 секунды и развивать максимальную скорость 200 километров в час. Комбинированный расход топлива в цикле WLTP составляет 7,1 литра на 100 километров.
Агрегат, сборка которого будет налажена на линии производства четырехцилиндровых бензиновых и дизельных моторов, спроектирован для интеграции в двухмоторные системы подключаемых гибридов. Такая модификация и версия с чисто электрической установкой появятся в линейке Volvo XC40 позднее.
Одновременно с анонсом двигателя Volvo представила новую версию XC40 - Inscription. Машины с таким оснащением получили уникальный окрас кузова, отделку экстерьера и интерьера. В частности, «кристальный» селектор КПП, декоративные элементы из плавниковой древесины, стальные накладки на пороги и 21-дюймовые колесные диски.
Публичный дебют Volvo XC40 состоялся в сентяре 2017 года. Самый маленький кроссовер марки стал первой моделью, построенной на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Geely. На российском рынке XC40 будет доступен только с полным приводом, бензиновой или дизельной «четверкой» объемом два литра.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина без Саакашвили. Как повторители Майдана сделали Порошенко сильнее
|Погром Россотрудничества. Как российский культурный центр отыграли со всех сторон
|МИД Украины сообщил о подаче меморандума в арбитражном производстве против РФ по конвенции ООН по морскому праву
|Украина в долгом ящике: Мюнхен определил новые приоритеты мировой безопасности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Пан-Евро-Мед: логистические центры Украины рассчитывают на рост международных грузоперевозок.
В РУБРИКЕ
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
Это интересно
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу
|Amazon увеличила капитализацию до более чем $700 млрд и впервые обошла Microsoft
|Японский электрогиперкар набрал сотню за 1,9 секунды
|Самые глупые автомобильные запреты
|Смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro представлены официально
|Илон Маск: человек, запустивший в космос свой кабриолет