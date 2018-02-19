Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель

Компания Volvo представила первый в своей истории трехцилиндровый двигатель. Агрегат семейства Drive-E с модульной архитектурой будет устанавливаться на компактный кроссовер XC40.

Новый двигатель - это 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 158 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне 1850-3850 оборотов в минуту). Он работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач - восьмидиапазонный «автомат» в виде опции появится в следующем году.

Оснащенный таким двигателем кроссовер XC40 способен разгоняться до 100 километров в час за 9,4 секунды и развивать максимальную скорость 200 километров в час. Комбинированный расход топлива в цикле WLTP составляет 7,1 литра на 100 километров.

Volvo XC40 Inscription

Агрегат, сборка которого будет налажена на линии производства четырехцилиндровых бензиновых и дизельных моторов, спроектирован для интеграции в двухмоторные системы подключаемых гибридов. Такая модификация и версия с чисто электрической установкой появятся в линейке Volvo XC40 позднее.

Volvo XC40 Inscription

Одновременно с анонсом двигателя Volvo представила новую версию XC40 - Inscription. Машины с таким оснащением получили уникальный окрас кузова, отделку экстерьера и интерьера. В частности, «кристальный» селектор КПП, декоративные элементы из плавниковой древесины, стальные накладки на пороги и 21-дюймовые колесные диски.

Публичный дебют Volvo XC40 состоялся в сентяре 2017 года. Самый маленький кроссовер марки стал первой моделью, построенной на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Geely. На российском рынке XC40 будет доступен только с полным приводом, бензиновой или дизельной «четверкой» объемом два литра.