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Самый маленький Ford обновился и стал вседорожником
16:06 05.02.2018 |
Компания Ford представила обновленный сити-кар Ka+. В линейке модели, у которой также расширилось оснащение, впервые появилась «вседорожная» модификация Active.
От стандартного компакт-кара машина в версии Active отличается увеличенным на 23 миллиметра дороным просветом, пластиковыми накладками на арки и пороги, рейлингами на крыше, особыми 15-дюймовыми колесными дисками и перенастроенной подвеской.
Гамма двигателей Ka+ состоит из трехцилиндровых бензиновых агрегатов объемом 1,2 литра мощностью 70 или 85 лошадиных сил, а также 95-сильного 1,5-литрового дизеля. Все агрегаты сочетаются с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.
В список оснащения Ka+ входит мультимедийная система Ford SYNC 3 с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система помощи при подъеме, а также функция Ford MyKey, позволяющая ограничить использование некоторых функций автомобиля (например, ограничить максимальную скорость движения или громкость аудиосистемы), если за рулем начинающий водитель.
Продажи обновленного Ford Ka+ и версии Active в Германии начнутся до конца текущего года. Цена машины составит минимум 9 990 евро.
Первое поколение компактного городского автомобиля Ford Ka увидело свет в 1996 году. Текущее, третье поколение машины, выпускается с 2014 года. Европейский Ka+ построен на базе индийский хэтчбека Figo. Плюс в названии отражает увеличенные по сравнению с предшественником габариты машины.
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