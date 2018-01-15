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Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
11:43 15.01.2018 |
Электроскутер OjO - одно из возможных решений для горожан, уставших от пробок и жаждущих мобильности. Разработан он с тем, чтобы дополнить общественный транспорт: водитель имеет возможность без лишних сложностей взять его в автобус или трамвай, чтобы потом быстро доехать пару километров от остановки до дома или работы. На выставке CES проект OjO получил существенную маркетинговую поддержку от самой Ford.
Даже если речь идёт всего лишь о скутере с максимальной дальностью хода в 40 километров и скоростью до 32 км/ч, это первая и единственная электромашина за последние 5 лет, которая будет нести на кузове легендарный голубой овал Ford. Вполне возможно, благодаря поддержке и влиянию именитого автопроизводителя проект окажется гораздо более популярным.
Электроскутер Ford OjO включает алюминиевую раму, рассчитанную на водителя весом до 135 кг, а также 500-ваттный электромотор, способный справляться с наклонами до 18 градусов. Перезаряжается аппарат с помощью обычной для США 110-В розетки и встроенного зарядника, что немаловажно, учитывая относительную неразвитость инфраструктуры для электротранспорта.
Среди особенностей скутера можно назвать разнообразие расцветок, информационный дисплей с отображением основных показателей, два встроенных Bluetooth-динамика для любителей брать музыку с собой, возможность установки сзади корзины для покупок, электронный замок с беспроводным ключом и предупреждением хозяина о перемещении скутера, светодиодные фонарики спереди и сзади.
Стоит подчеркнуть, что Ford OjO, является по сути тем же скутером OjO, который давно продаётся на официальном сайте компании за $2000 с бесплатной доставкой. Версия от Ford вскоре появится в ряде магазинов США и Европы.
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