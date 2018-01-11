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Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
19:42 11.01.2018 |
На выставке потребительской электроники CES компания показала кабину электрического летательного аппарата, работа над которым еще ведется.
Интерьер летающего такси будущего выполнен в соответствии с пожеланиями клиентов компании. По мнении главы фирмы Митча Снайдера, его можно охарактеризовать как «комфортное и успокаивающее пространство».
В кабине вертолета установлены удобные кресла, а также управляющая панель, с помощью которой можно просматривать новости, звонить и обмениваться файлами с другими пассажирами.
В сентябре прошлого года немецкий стартап Volocopter, одни из инвесторов которого является концерн Daimler, провел испытания прототипа беспилотного летающего такси. Во время презентации двухместный электрический мультикоптер с 18 пропеллерами и девятью независимыми блоками аккумуляторных батарей поднялся на высоте 200 метров и провел в воздухе пять минут.
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