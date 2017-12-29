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Первый электрический спорткар Porsche - Mission E - будет доступен в трех полноприводных модификациях
16:41 28.12.2017 |
Самая мощная из них сможет выдават 680 сил. Позднее у модели могут появиться две версии с приводом на задние колеса. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Automobile Magazine.
Электрокар Porsche будет доступен в двух- или трехмоторной конфигурациях. Суммарная отдача силовой установки базовой версии составит 408 лошадиных сил, средней - 544, а топовой - 680 лошадиных сил.
Для заднеприводных модификаций рассматривается два варианта электромоторов: мощностью 326 и 435 лошадиных сил. Помимо этого, для Mission E разрабатывают собственную двухступенчатую трансмиссию и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.
Самая мощная версия электрокара сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды. Запас хода машины составит 483 километра. С помощью фирменной системы быстрой зарядки батарею электрокара можно будет зарядить до 80 процентов за 20 минут.
Ранее сообщалось, что цена базовой версии Porsche Mission E будет на уровне цены базовой версии Panamera. Продажи электрического спорткара начнутся ближе к концу 2019 года.
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