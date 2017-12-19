Швеция оплатит домовладельцам станции для подзарядки электромобилей

Власти Швеции субсидируют собственников недвижимости, которые решат установить у себя точку зарядки для электрокара.

Соответствующий закон вступит в силу уже в феврале 2018 года, но также будет иметь обратную силу. То есть дополнительное финансирование получат и те домовладельцы, которые установили станции для подзарядки электромобилей с января 2018-го, пишет The Local.

«Нам нужно продвигать вид транспорта, не требующий использования топлива. Это важно, чтобы мы могли со временем полностью перейти на него и снизить загрязнение окружающей среды. Электрокары являются действенным способом уменьшения воздействия вредного влияния выхлопных газов», - объясняет министр климата Изабелла Лёвин.

Собственники недвижимости смогут получить субсидии в размере половины стоимости самой зарядной станции, а также стоимости подаваемого электричества. Однако, на каждый объект недвижимости максимальные выплаты составят $1 186.