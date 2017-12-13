Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными

Исполнительный вице-президент Ford Джим Фарли в интервью изданию Automotive News сообщил, что компания выпустит готовый к эксплуатации беспилотник в 2021 году. Это будет новая, специально разработанная модель с гибридной силовой установкой. По мнению топ-менеджера, полностью электрические системы неэффективны, так как не могут обеспечить достаточный пробег на одной зарядке.

Гибридные беспилотники Ford будут использоваться для коммерческой перевозки грузов. Например, доставки посылок и продуктов питания. В рамках разработанного сценария, они будут задействованы по 20 часов в день. В случае с электромобилем, батареи пришлось бы заряжать несколько раз в сутки, а каждый час простоя снижал бы прибыль компании.

Автопроизводитель отметил, что пока другие компании тестируют технологии, Ford собирается сделать беспилотники прибыльным бизнесом.

Ранее сообщалось, что Ford и разработкичк автономных машин, компания Argo AI, работают над алгоритмами, которые помогут беспилотникам различать характер движений и позы пешеходов. Предполагается, что они научат машины правильно интерпретировать и предугадывать действия других участников движения.