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Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок
16:53 12.12.2017 |
Toyota, Nissan и Honda стали автомобильными партнерами новой компании, которая займется развитием сети водородных заправок в Японии. В альянс вошли еще и фирмы JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas и Air Liquide Japan Ltd, которые будут отвечать за развитие инфраструктуры, а также компании Toyota Tsusho Corporation и Development Bank of Japan в качестве финансовых партнеров.
Свою деятельность пока безымянная компания начнет весной 2018 года. Она же сформирует собственный план развития сети водородных заправочных станций на территории Японии. Цели фирмы будут выполнены в течение ближайших десяти лет.
В рамках первой фазы реализации плана по развитию сети водородных заправок, 80 подобных станций появятся в стране уже через четыре года после начала работы совместного предприятия. Согласно плану японских властей, к 2020 году в стране должно быть 160 подобных комплексов и 40 000 водородных автомобилей.
Объем инвестиций в проект пока не уточняется.
Ранее аналогичное совместное предприятие появилось в Германии. Его основали BMW, Daimler AG, Ford и Volkswagen. Фирма получила название IONITY. В ее планы входит запуск 400 комплексов для зарядки электромобилей по всей Европе. Первые 20 станций планируют открыть уже в 2017 году на территории Германии, Австрии и Норвегии.
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