Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
16:25 11.12.2017 |
Особенностью концепта Toyota стали съемные «противотуманки», которые можно использовать как фонари, а также инфракрасные камеры с функцией автоматической выгрузки записей в «облачное» хранилище.
Кроссовер укомплектован защитными накладками на крылья и бамперы, 20-дюймовыми колесными дисками и вседорожной резиной, четырьмя буксировочными крюками и светодиодной оптикой.
Багажник на крыше концептуального кроссовера предназначен для перевозки любого спортивного инвентаря и туристического снаряжения. Установленные в передней части светодиодные габаритные огни можно использовать для освещения пространства вокруг автомобиля, подсветки дороги или как вспышку для инфракрасных камер, интегрированных в боковые зеркала.
Как и противотуманки, камеры можно снять и установить на велосипед или шлем. Благодаря встроенной точке доступа Wi-Fi ролики будут автоматически загружаться в облачное хранилище. Помимо этого, эту функцию можно использовать для организации прямых трансляций. Кроссовер также оснащен функцией геолокации, которая поможет туристам вернуться в лагерь, если они заблудились.
В компании отмечают, что FT-AC - это дизайн-проект. Однако серийный вариант такой машины мог бы оснащаться бензиновым двигателем и полным приводом с системой контроля вектора тяги, различными режимами работы управляющей электроники и блокировкой межосевого дифференциала. Кроме этого, не исключается возможность использования гибридной силовой установки.
Весной текущего года Toyota представила концептуальный вседорожник FT-4X. Особенностью машины стала необычная крышка багажника, которая может открываться целиком вверх или двумя створками нараспашку.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
|Судьба Михо: Что власть должна сделать с Саакашвили
|Подарок от депутатов. Почему посылки могут застрять на границе
|Выравнивание позиций. Сколько населенных пунктов ВСУ освободили в последние дни
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
Это интересно
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео
|Параметры смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus были раскрыты до анонса
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире