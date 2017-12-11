Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)

Особенностью концепта Toyota стали съемные «противотуманки», которые можно использовать как фонари, а также инфракрасные камеры с функцией автоматической выгрузки записей в «облачное» хранилище.





Кроссовер укомплектован защитными накладками на крылья и бамперы, 20-дюймовыми колесными дисками и вседорожной резиной, четырьмя буксировочными крюками и светодиодной оптикой.

Багажник на крыше концептуального кроссовера предназначен для перевозки любого спортивного инвентаря и туристического снаряжения. Установленные в передней части светодиодные габаритные огни можно использовать для освещения пространства вокруг автомобиля, подсветки дороги или как вспышку для инфракрасных камер, интегрированных в боковые зеркала.

Как и противотуманки, камеры можно снять и установить на велосипед или шлем. Благодаря встроенной точке доступа Wi-Fi ролики будут автоматически загружаться в облачное хранилище. Помимо этого, эту функцию можно использовать для организации прямых трансляций. Кроссовер также оснащен функцией геолокации, которая поможет туристам вернуться в лагерь, если они заблудились.

В компании отмечают, что FT-AC - это дизайн-проект. Однако серийный вариант такой машины мог бы оснащаться бензиновым двигателем и полным приводом с системой контроля вектора тяги, различными режимами работы управляющей электроники и блокировкой межосевого дифференциала. Кроме этого, не исключается возможность использования гибридной силовой установки.





Весной текущего года Toyota представила концептуальный вседорожник FT-4X. Особенностью машины стала необычная крышка багажника, которая может открываться целиком вверх или двумя створками нараспашку.