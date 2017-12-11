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Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
15:26 11.12.2017 |
На технологической конференции TechCrunch Disrupt в Берлине стартап Moia, принадлежащий концерну Volkswagen, представил концептуальный электрический минивэн для райдшеринга - совместных поездок на автомобиле. Ожидается, что такие машины смогут заменить личный транспорт и существенно сократить трафик в крупных городах.
В минивэн, разработанный в сотрудничестве с департаментом коммерческих автомобилей Volkswagen и заводом марки в Оснабрюке, помещается до шести человек. Каждое сиденье в салоне оборудовано индивидуальной лампой для чтения и USB-портами. Помимо этого, машина укомплектована точкой доступа Wi-Fi.
Информацию о силовой установке производитель пока не приводит. Известно лишь, что запас хода минивэна составляет 300 километров, а зарядить аккумуляторы до 80 процентов можно за 30 минут.
Тестирование «экосистемы» Moia, в которую войдут сервис райдшеринга, электрические вэны и специальное мобильное приложение, начнется в Гамбурге в 2018 году.
В 2016 года датская компания Spiri представила прототип электромобиля для райдшеринга. Предполагалось, что водители смогут пользоваться электромобилями из автопарка Spiri бесплатно, но они обязаны будут подвезти кого-нибудь, кто едет с ними по одному маршруту. Оплачивать проезд должны были пассажиры.
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