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Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
07:44 07.12.2017 |
Топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт (Oliver Schmidt) был в среду, 6 декабря, приговорен судом в США к семи годам тюремного заключения. Суд в Детройте также приговорил его к выплате штрафа в 400 тысяч долларов. Шмидт, отвечавший за взаимодействие с американскими контролирующими экологическими органами, был, по мнению суда, причастен к манипуляциям с тестами на соответствие моторов VW экологическим стандартам.
Ранее, 3 декабря, Шмидт обратился к американскому суду с письмом, в котором содержались серьезные обвинения в адрес его работодателя. В частности, экс-менеджер утверждает, что Volkswagen больше десяти лет скрывал манипуляции с программным обеспечением и подставил Шмидта, сознательно введя его в заблуждение.
"Долгими бессонными ночами я перечитывал папки с отчетами и понял, что мои начальники, которые рассказывали мне, что узнали о махинациях не раньше меня, на самом деле знали о них много, много лет", - написал менеджер, который был задержан 7 января 2017 года в аэропорту Майами, возвращаясь из отпуска.
Благодаря признанию вины, Шмидт добился заметного снижения потенциального наказания. Ему грозили 169 лет лишения свободы.
История скандала "дизельгейт"
В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.
Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала. Однако министерство юстиции США не намерено отказываться от судебного преследования экс-менеджеров автоконцерна.
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