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Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире
23:32 05.12.2017 |
Компания Lamborghini представила самый быстрый в мире внедорожник - Urus. Стоимость базовой версии автомобиля составляет 200 тысяч долларов.
Габаритная длина внедорожника составляет 5112 миллиметров, ширина - 2016 миллиметров, высота - 1638 миллиметров, а размер колесной базы равен 3003 миллиметра. Масса модели - 2,2 тонны. Объем багажника достигает 616 литров. При сложенных креслах второго ряда свободное пространство увеличится до 1596 литров. Для Lamborghini Urus в качестве опции будут доступна двухместная конфигурация заднего ряда.
«Урус» построен на модульной «фольксвагеновской» платформе MLB Evo, которая ранее использовалась на Bentley Bentayga и Audi Q7. Кузов - алюминиевый, шасси-полноуправляемое с «подруливающими» задними колесами, а подвеска - пневматическая адаптивная с электромеханическими активными стабилизаторами поперечной устойчивости и активным задним дифференциалом. Такая же система подавления кренов с 48-вольтовой бортовой сетью используется и Bentayga, Cayenne и Q7.
Внедорожник оснащается четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 650 сил (850 Нм при 2250 оборотах в минуту) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Такая трансмиссия впервые используется на автомобилях Lamborghini.
С нуля до «сотни» «Урус» ускоряется за 3,6 секунды, а до 200 километров в час - за 12,8 секунды. Максимальная скорость - 305 километров в час. Это делает машину самым быстрым серийным внедорожником в мире.
Для сравнения, 600-сильный Bentley Bentayga набирает сотню за 4,1 секунды (301 километр в час максималки), 550-сильный Porsche Cayenne Turbo - за 3.9 секунды (286 километров в час), 510-сильный Mercedes-AMG GLC 63 S - за 3,8 секунды (250 километров в час), а 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk - примерно за 3,7 секунды.
Внедорожник получит самые большие в мире карбон-керамические тормоза: 440-миллимтеровые 10-поршневые на передней оси и 370-миллиметровые четырехпоршневые на задней. У гиперкара Buggati Chiron спереди стоят 420-миллиметровые диски.
Также в оснащение «Уруса» войдет 1700-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen, системы кругового обзора, предупреждения фронтальных столкновений, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, беспроводная зарядка для смартфона.
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