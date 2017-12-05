Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно

В последнее время электромобили американской компании Tesla пользуются все большей популярностью: маленький, но быстрорастущий производитель по цене акций обогнал гиганта мирового автопрома BMW. Однако все ли так радужно, как кажется на первый взгляд? О том, какие ошибки допустил глава Tesla Илон Маск и удастся ли ему наладить массовое производство электрокаров, в интервью DW рассказал эксперт по автомобильной промышленности немецкого банка NordLB Франк Швопе (Frank Schwope).

Deutsche Welle: Вы провели исследование, в котором оценили возможности компании Tesla с точки зрения потенциальных покупателей. Каковы его основные выводы?

Франк Швопе: Вне всякого сомнения, для многих Tesla представляет интерес как компания, которая производит электромобили, иными словами - автомобили будущего. В то же время не стоит забывать о том, что Tesla по-прежнему работает не с прибылью, а с дефицитом. Не думаю, что Tesla будет работать с прибылью и в 2020 году. Это предприятие - огромный маркетинговый проект, и в случае возникновения проблем Tesla всегда знакомит публику со своими новинками - к примеру, только что были представлены модели Тesla Truck и Tesla Roadster. На мой взгляд, это делается, в первую очередь, для того, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем в самой компании. В целом же я отношусь к Tesla скептически - с точки зрения не самих автомобилей, а прибыльности предприятия.

- А в чем же тогда его сильные стороны?

- Его самая сильная сторона - это, безусловно, маркетинг. Автомобили частично автоматизированы. Самые дорогостоящие модели S и X пользуются высоким спросом. На более бюджетную модель Model 3 также принято уже более 400 000 предварительных заказов, которые, впрочем, еще нужно обработать. В то же время главный вопрос заключается в том, сможет ли Tesla стать прибыльным предприятием, удастся ли ему в обозримом будущем поставить производство электромобилей на поток, или же наращивание объемов производства будет сопряжено с рядом проблем. Я отношусь к этому крайне скептически.

- То есть, вы считаете, что у Tesla много слабых сторон?

- Слабых сторон, разумеется, предостаточно - особенно если учесть, что компания вышла на рынок сравнительно недавно и является относительно молодой и неопытной в том, что касается производства массовой продукции. До сих пор Tesla выпускала электрокары небольшими сериями по 80 000 единиц в год. Если же у компании внезапно возникает желание достичь совершенно других целей, в частности, произвести 500 000 единиц в 2018 году или миллион - в 2020 году, то проблем тут не избежать. Думаю, что в ближайшем будущем мы еще услышим пару-тройку плохих новостей.

- По цене акций Tesla в данный момент вплотную приблизилась к таким отраслевым гигантам, как General Motors и Ford. BMW ей уже удалось обогнать. Считаете ли вы такую цену адекватной?

- Ее можно считать вполне адекватной при условии, что предприятие действительно станет популярным автопроизводителем, чьи электромобили в ближайшие несколько лет будут пользоваться спросом и обеспечат компании прибыль. Однако Tesla в предыдущие годы уже поставляла автомобили с задержками. Я считаю показатель рыночной капитализации, то есть суммарную цену акций этой компании - а в данный момент она превышает 50 млрд долларов - неадекватной и в целом вижу потенциал для ее снижения.

- Как, на ваш взгляд, влияют на выпуск Tesla другие проекты Илона Маска? Такие как, например, вакуумный высокоскоростной поезд Hyperloop или ракеты для космических туристов. Как вы относитесь к столь футуристическим идеям?

- Если человек занят реализацией таких проектов, как Space X - это ракета для полета на Марс - то это, конечно, замечательно, однако отвлекает его внимание от электромобилей Tesla. И другие проекты, как, например, высокоскоростной поезд, который движется внутри труб, пока остаются лишь фантазиями. Можно только гадать, появится ли когда-нибудь нечто подобное на самом деле.

- За какой из своих проектов Tesla готова стоять до конца, что бы ни произошло?

- За Model 3. Ведь ее успех покажет, сможет ли предприятие работать с прибылью, способно ли оно быстро нарастить объемы производства и вообще продать в США электрокар за 35 000 долларов нетто. В Европе цена Model 3, включая налог на добавленную стоимость, составит порядка 40 000 евро. Вопрос в том, сможет ли Tesla извлечь из этого прибыль. Я отношусь к этому скептически - в особенности в плане того, что касается расширения производства.