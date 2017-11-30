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Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
18:03 30.11.2017 |
Концерн Volkswagen сообщил о том, что полностью электрический автомобиль на базе концепта I.D. Crozz выйдет на коммерческий рынок в конце текущего десятилетия.
Напомним, что I.D. Crozz - это компактный кроссовер. Автомобиль получил электрический полный привод 4MOTION. Утверждается, что данная система демонстрирует отличные характеристики как на грунтовых трассах, так и при плохих погодных условиях.
Конфигурация силовой платформы предусматривает наличие двух электрических моторов - по одному на каждой из осей. Передний обеспечивает мощность в 101 лошадиную силу, задний - в 201 «лошадь». Таким образом, суммарная отдача системы составляет около 300 л. c.
В Volkswagen говорят о том, что I.D. Crozz несёт на борту аккумуляторный блок ёмкостью 83 кВт·ч. На одной подзарядке машина может преодолевать расстояние около 480-500 км. На восполнение 80 % от максимального запаса энергии требуется около 30 минут.
Разумеется, предусмотрены средства самоуправления: это фирменный комплекс I.D. Pilot. Кроме того, кроссовер оснащён новым речевым ассистентом, который позволяет открывать и закрывать двери с помощью голосовой команды.
На рынке новинка появится в 2020 году. Концерн Volkswagen пока не называет цену, но говорит, что автомобиль «будет доступным».
Предполагается, что уже к 2025 году семейство Volkswagen будет включать в себя 23 полностью электрических автомобиля. Электрифицировать весь модельный ряд группы планируется к 2030 году.
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