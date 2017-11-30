Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus

Компания Lincoln официально представила обновленную версию кроссовера MKX. Вместе с рестайлингом у вседорожника изменилось название: теперь он именуется Nautilus.





После обновления у кроссовера практически полностью изменилась передняя часть кузова. Другими стали радиаторная решетка, выполненная в стилистике последних Navigator и Continental, фары, бампер и капот. Сзади изменения незначительны: немного поменялась оптика и оформление бампера.

Интерьер Lincoln Nautilus отличается от MKX другим рулем, а также цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма. При этом новинка, как и предшественник, лишена селектора коробки передач: он заменен кнопками на центральной консоли.

Одним из наиболее существенных изменений стал отказ от 3,7-литрового атмосферного двигателя V6, который на MKX выдавал 307 лошадиных сил. Для Nautilus доступны только турбированные агрегаты рабочим объемом 2,7 и 2,0 литра. Первый развивает 339 лошадиных сил, а второй - 248 сил.

Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. «Наутилус» также будет комплектоваться системой подключаемого полного привода.

В перечень доступного для Lincoln Nautilus оснащения входят, например, аудиосистема Revel (с 13 или 19 динамиками), кресла с электроприводом в 22 направлениях и массажем, обогрев и вентиляция сидений, мультимедийная система SYNC 3 с Apple CarPlay и Android Auto, а также система, позволяющая отслеживать состояние автомобиля (например, уровня топлива в баке) при помощи мобильного приложения.

Для новинки также будет доступен вариант Black Label, который предполагает использование особых, высококачественных материалов отделки. Вместе с ними клиенты получат мойку автомобиля в любое время, ежегодный детейлинг, а также специальный доступ в некоторые рестораны, какие именно, не уточняется.

Lincoln Nautilus Black Label





Продажи Lincoln Nautilus начнутся в США летом.