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Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
17:36 30.11.2017 |
Компания Lincoln официально представила обновленную версию кроссовера MKX. Вместе с рестайлингом у вседорожника изменилось название: теперь он именуется Nautilus.
После обновления у кроссовера практически полностью изменилась передняя часть кузова. Другими стали радиаторная решетка, выполненная в стилистике последних Navigator и Continental, фары, бампер и капот. Сзади изменения незначительны: немного поменялась оптика и оформление бампера.
Интерьер Lincoln Nautilus отличается от MKX другим рулем, а также цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма. При этом новинка, как и предшественник, лишена селектора коробки передач: он заменен кнопками на центральной консоли.
Одним из наиболее существенных изменений стал отказ от 3,7-литрового атмосферного двигателя V6, который на MKX выдавал 307 лошадиных сил. Для Nautilus доступны только турбированные агрегаты рабочим объемом 2,7 и 2,0 литра. Первый развивает 339 лошадиных сил, а второй - 248 сил.
Оба агрегата сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. «Наутилус» также будет комплектоваться системой подключаемого полного привода.
В перечень доступного для Lincoln Nautilus оснащения входят, например, аудиосистема Revel (с 13 или 19 динамиками), кресла с электроприводом в 22 направлениях и массажем, обогрев и вентиляция сидений, мультимедийная система SYNC 3 с Apple CarPlay и Android Auto, а также система, позволяющая отслеживать состояние автомобиля (например, уровня топлива в баке) при помощи мобильного приложения.
Для новинки также будет доступен вариант Black Label, который предполагает использование особых, высококачественных материалов отделки. Вместе с ними клиенты получат мойку автомобиля в любое время, ежегодный детейлинг, а также специальный доступ в некоторые рестораны, какие именно, не уточняется.
Продажи Lincoln Nautilus начнутся в США летом.
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