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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Названа цена электрического грузовика Tesla

16:21 23.11.2017 |

Транспорт

 

Компания Tesla назвала ориентировочные цены электрического грузовика Semi. Базовую версию модели с запасом хода 482 километра оценили в 150 тысяч долларов, а топовый вариант, который сможет проезжать без подзарядки 805 километров, можно будет приобрести за 180 тысяч долларов. Также на старте продаж будет доступна специальная модификация Founders Series за 200 тысяч долларов.

Помимо этого, компания увеличила сумму депозита, которую необходимо внести для предзаказа, с пяти до 20 тысяч долларов. Для машин серии Founders Series потребуется полная предоплата автомобиля.

Публичный дебют электрического тягача Tesla Semi состоялся 16 ноября текущего года. Машина оснащена четырьмя электромоторами, расположенными на задних осях. До 100 километров в час Semi может разогнаться за пять секунд. При полной загрузке - 36 тонн - машине для этого потребуется 20 секунд. В оснащение тягача вошла система автономного вождения, которая позволит объединять несколько грузовиков в конвой.

Помимо грузовика, Tesla представила двухдверку Roadster нового поколения. Машина оснащается тремя электрическими двигателями. Мощность силовой установки пока не сообщается. С нуля до 96 километров в час Roadster разгоняется за 1,9 секунды. Его максимальная скорость составляет 400 километров в час.
По материалам: Motor.ru
 

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