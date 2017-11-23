Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано

По мнению главы японского автопроизводителя Toyota, подключаемые электрические автомобили всё ещё не могут быть запущены в массовое производство.

«Автомобили с питанием от батареи с большим пробегом без подзарядки - очень дорогие, и требуется много времени для их зарядки, - заявил в интервью немецкому ресурсу Der Spiegel председатель совета директоров компании Toyota Такеси Утиямада. - Такие машины не подходят для нашей программы».

Руководитель Toyota также отметил, что его компания рассматривает производителя электромобилей Tesla не как непосредственного конкурента или пример для подражания, а скорее как проблему для немецких автомобильных компаний.

«Тесла нам не враг, и не образец для подражания, - заявил Утиямада. - Я думаю, что скорее немецкие производители видят Tesla в качестве конкурента».

Слова главы Toyota недалеки от истины, так как доля рынка Tesla выросла в последние годы в основном за счёт немецких автомобилей класса «люкс», хотя она также переманила немало потенциальных покупателей Toyota Prius. И модель Tesla Model 3 позволит ей делать это даже в большей мере.

Впрочем, до тех пор, пока Tesla не начнёт продавать электромобили с достаточно доступной ценой, чтобы конкурировать с основными моделями Toyota, никакой угрозы японскому производителю она нести не сможет.

В сентябре Toyota создала совместное предприятие с партнёром Mazda Motor Corp с целью разработки передовых технологий для электромобилей и гибридов, а также повышения конкурентоспособности в борьбе с соперниками на растущем рынке электромобилей. Утиямада сообщил тогда, что Toyota работает над новым типом твердотельной батареи, которая способна хранить больше энергии и может перезаряжаться намного быстрее, чем имеющиеся аналоги.

«Эта технология станет большим шагом в развитии. Но её запуск требует времени. Мы ожидаем массового производства через четыре-пять лет», - заявил он.