Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей

Компании Volvo и Uber объявили о расширении сотрудничества в рамках проекта по созданию нового поколения автомобилей с передовыми средствами автономного управления.





Volvo и Uber, напомним, заявили о партнёрстве в августе 2016 года. Соглашение предусматривает разработку базовых моделей автомобилей, допускающих интеграцию новейших технологий в области автономного управления. В качестве базы для таких машин выбрана модульная платформа SPA, на которой созданы кроссовер премиум-класса Volvo XC90, седан S90 и универсал V90.

На момент подписания соглашения в прошлом году сообщалось, что совместные инвестиции Volvo Cars и Uber в данный проект составят 300 млн долларов США. Базовые модели будут производиться компанией Volvo Cars, и затем их будет приобретать Uber.

И вот теперь стороны объявили о том, что Uber закупит десятки тысяч машин Volvo для своего парка самоуправляемых автомобилей. Сетевые источники уточняют, что речь идёт о 24 тыс. кроссоверов XC90. Их поставка будет осуществлена в период с 2019 по 2021 гг.

«Каждый год более миллиона человек погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Технологии автономного управления способны помочь избежать таких трагедий, однако мы не сможем решить эти проблемы в одиночку. Поэтому для нас так важно сотрудничество с ведущим автопроизводителем, таким как Volvo. Volvo является лидером в области разработки автомобилей и лучшей компанией, когда речь заходит о безопасности. Объединив усилия, Uber и Volvo смогут быстрее внедрять технологии будущего», - заявляли ранее в Uber.