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Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км
12:14 17.11.2017 |
Компания Tesla Motors представила электрический грузовик Semi с коэффициентом лобового сопротивления лучше, чем у Bugatti Chiron - 0,36 против 0,38. Тягач способен разгоняться до 96 километров в час за пять секунд и проезжать на одной зарядке до 805 километров. Производство Tesla Semi начнется в 2019 году.
Грузовик оснащается четырьмя электромоторами, расположенными на задних осях. Отдача силовой установки не называется, но производитель утверждает, что Semi с 36-тонным прицепом разгоняется до 96 километров в час за 20 секунд. При этом на пятиградусном подъеме загруженная машина способна двигаться с постоянной скоростью 105 километров в час.
Для зарядки батареи грузовика будут использоваться высокоскоростные зарядные станции. Их планируется установить на стоянках грузовых автомобилей и вдоль основных трасс в США. Тридцать минут зарядки на такой станции позволят проехать до 640 километров.
В список оснащения Tesla Semi входит система автономного управления. Несколько грузовиков могут объединяться в конвой и самостоятельно следовать за ведущей машиной.
В центре кабины грузовика установлено водительское кресло. По бокам приборной панели - два сенсорных дисплея. На них выводится основная информация от бортовых систем, данные навигации и видео с камер бокового обзора.
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