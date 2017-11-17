Представлен обновленный электромобиль Tesla Roadster, который разгоняется до 400 км/ч и имеет запас хода 1000 км

Компания Tesla официально представила Roadster нового поколения. Автопроизводитель охарактеризовал двухдверку, как самый быстрый серийный автомобиль на планете.





Tesla Roadster оснастили тремя электрическими двигателями. Два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один - передней. Суммарная отдача моторов не называется, но известно, что питаются они от батареи емкостью 250 киловатт-часов, а максимальный крутящий момент составляет 10 000 Нм.

С места до 96 километров в час Tesla Roadster разгоняется за 1,9 секунды, а до 160 километров в час - за 4,2 секунды. Четверть мили двухдверка преодолевает за 8,8 секунды. Максимальная скорость модели превышает 400 километров в час.





В Tesla заявили, что запас хода Roadster при движении вне городской черты составит 992 километра.

Издание Motor1 утверждает, что поставки четырехместной двухдверки начнутся клиентам в 2020 году. Цены на модель начинаются с 200 000 долларов. Зарезервировать такой автомобиль можно за 50 000 долларов. Помимо этого, автопроизводитель выпустит 1000 особых экземпляров Roadster, которые назовут Founders Series. Стоимость каждого такого автомобиля составит 250 000 долларов. Депозит за эти машины будет взиматься в 100-процентном размере.

Возрождение модели Roadster глава Tesla Илон Маск подтвердил в 2016 году. Летом 2017 года лояльным клиентам автопроизводителя предложили получить скидку на новинку за привлечение новых покупателей. В октябре американец Бен Саллинс, приведший в Tesla 55 клиентов, получил право на 100-процентую скидку на Roadster.

Tesla Roadster первого поколения выпускали с 2008 по 2012 год. Ту модель построили на базе Lotus Elise. Предыдущая двухдверка оснащалась 288-сильным электрическим двигателем. Всего произвели 2500 таких родстеров.