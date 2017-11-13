Инженер Toyota предрек скорую смерть ДВС

Глава департамента перспективных исследований и разработки Toyota Сейго Кузумаки предрек скорую смерть автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По его мнению, полный переход от машин, оснащенных только ДВС, к гибридам и электромобилям произойдет к 2050 году. Об этом сообщает издание Autocar.

«Мы ожидаем, что к 2050 году мы снизим уровень выбросов диоксида углерода (CO2) наших машин на 90 процентов по сравнению с показателями 2010 года, - отметил Кузумаки. - Достигнуто это будет за счет того, что с 2040 года прекратится выпуск машин, оснащенных исключительно с ДВС. Однако они по-прежнему будут лежать в основе будущих обычных и подключаемых гибридов».

Помимо этого, в компании планируют в начале 2020-х совершить прорыв в области твердотельных батарей и представить первые коммерческие образцы технологии.

Ранее смерть автомобилей предсказал бывший вице-президент американского автогиганта General Motors Боб Лутц. По его мнению, в ближайшие 15-20 лет на смену привычным автомобилям придут «стандартизированные автономные модули», а автомобили без функции автономного вождения будут законодательно запрещены.