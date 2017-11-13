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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Volkswagen работает над электромобилем Beetle

13:03 13.11.2017 |

Транспорт

 

Глава совета директоров Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) заявил в интервью Autocar, что его компания всерьез рассматривает выпуск электромобиля Beetle.

Если все пойдет по плану, то Volkswagen Beetle нового поколения станет одной из 15 моделей, которые будут созданы на базе специализированной платформы МЕВ. Последняя была разработана специально для электромобилей.

Герберт Дисс заявил, что электромобиль Beetle будет куда ближе к своему предку, который имел двигатель в задней части кузова. Это, теоретически, позволит вернуть машине переднее багажное отделение.
По материалам: ixbt.com
 

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