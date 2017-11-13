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Volkswagen работает над электромобилем Beetle
13:03 13.11.2017 |
Глава совета директоров Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) заявил в интервью Autocar, что его компания всерьез рассматривает выпуск электромобиля Beetle.
Если все пойдет по плану, то Volkswagen Beetle нового поколения станет одной из 15 моделей, которые будут созданы на базе специализированной платформы МЕВ. Последняя была разработана специально для электромобилей.
Герберт Дисс заявил, что электромобиль Beetle будет куда ближе к своему предку, который имел двигатель в задней части кузова. Это, теоретически, позволит вернуть машине переднее багажное отделение.
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