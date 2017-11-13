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Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
10:13 13.11.2017 |
Компания Bentley рассматривает возможность выпуска роскошного электрокара, который будет построен на агрегатах четырехдверного Porsche Mission E. Об этом сообщает издание Automobile.
По предварительной информации, новую модель Bentley могут назвать Barnato - в честь Вульфа Барнато, бывшего руководителя британской марки и трехкратного чемпиона «Ле-Мана», побеждавшего в конце 1920-х - начале 1930-х. Как и Porsche Mission E, электрический британский автомобиль будет четырехдверным и четырехместным, но с другим дизайном и более роскошной отделкой салона.
О технической начинке электрического Bentley информации пока нет. Модель от «Порше», как ожидается, получит силовую установку с двумя электромоторами, выдающими в сумме 600 лошадиных сил. Такой автомобиль сможет набирать первую «сотню» за 3,5 секунды. Запас хода Mission E составит около 500 километров.
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