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Представлена самая мощная BMW M3 – 460 лошадиных сил
17:14 08.11.2017 |
Компания BMW представила самый мощный вариант «заряженного» седана M3 - CS. Модель стала быстрее и легче, при этом всего будет выпущено лишь 1200 таких автомобилей.
Новинка оснащена той же трехлитровой турбированной «шестеркой»: на обычном седане M3 она выдает 431 силу, на модификации Competition Package - 450 сил, а для варианта CS агрегат форсировали до 460 лошадиных сил. Максимальная крутящий момент возрос с 550 до 600 Нм. Агрегат работает в паре только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
«Механика» для экстремального седана не предлагается.
С нуля до ста километров в час BMW M3 CS ускоряется за 3,9 секунды (Competition Package на одну десятую секунды медленнее). Максимальная скорость седана, который уже в базе идет со спорт-пакетом M Driver's Package, ограничена электроникой на 280 километрах в час.
«Заряженный» седан имеет карбоновую крышу, а также сделанные из углепластика капот, передний сплиттер, задний диффузор и спойлер на крышке багажника. Масса автомобиля составляет 1585 килограммов - на 50 килограммов легче обычной BMW M3.
Новинка оснащается той же подвеской, что и M3 Competition Package - усовершенствованной адаптивной подвеской с перенастроенными пружинами, амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.
Также «в базе» автомобиль имеет активный M-дифференциал, спортивный выпуск и кованные диски (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади) с полусликами Michelin Pilot Sport Cup 2. В качестве опции будут доступны карбон-керамические тормоза.
В Европе заказы на M3 CS начнут принимать в январе следующего года, а выпуск стартует с марта.
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