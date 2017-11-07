Организация MyRight подала в немецкий суд коллективный иск против VW

Организация по защите прав потребителей MyRight в понедельник, 6 ноября, подала в земельный суд в городе Брауншвейг коллективный иск от имени более 15 тысяч клиентов немецкого автомобильного концерна Volkswagen, считающих, что они понесли убытки в результате дизельного скандала.

В иске, составленном по поручению MyRight адвокатами американской юридической фирмы Hausfeld, говорится, что, поскольку на дизельных автомобилях концерна VW было установлено нелегальное программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам, эти транспортные средства не должны быть допущены к эксплуатации на немецких дорогах. Истцы требуют от концерна выкупить у них автомобили по первоначальной цене. Общая сумма запрошенной компенсации составляет 357 млн евро. Автопроизводитель считает данные требования необоснованными.

Суд встал на сторону автопроизводителя

В августе земельный суд в Брауншвейге занял сторону Volkswagen, отклонив схожий иск MyRight. Суд постановил, что махинации с программным оборудованием не являются причиной для отмены разрешения на эксплуатацию, поэтому истцы не вправе претендовать на возмещение ущерба. Адвокаты стороны обвинения обжаловали это решение в высшем земельном суде в Брауншвейге и готовы при необходимости обратиться в Федеральную судебную палату, а впоследствии - и в Европейскую судебную палату.

В MyRight утверждают, что они представляют интересы более 100 тысяч владельцев дизельных автомобилей VW. Организация намерена еще до конца 2017 года подать коллективный иск в швейцарский суд. Юридическая фирма Hausfeld в свою очередь намерена расширить свою деятельность на территории ЕС и теснее сотрудничать с Европейским обществом защиты потребителей (BEUC).

VW отказывается выплачивать штрафы в ЕС

В сентябре 2015 года после расследования, проведенного американскими следственными органами, машиностроительный концерн VW признал, что установил нелегальное оборудование почти на 11 млн автомобилей по всему миру, создавая миф об особой экологичности этих моделей. В США компания была вынуждена выплатить по коллективным искам несколько миллиардов долларов, а также более 4 млрд долларов - администрации США, признав себя виновной в участии в заговоре по обману Соединенных Штатов и клиентов VW в США, а также в нарушении американского закона о чистоте воздуха, в импорте автомобилей с использованием фальшивых заявлений и препятствовании совершению правосудия. При этом немецкий концерн отказывается выплачивать компенсации европейским потребителям, утверждая, что программное оборудование, установленное на дизельные автомобили, не нарушало требований европейского законодательства.