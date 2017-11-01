Финансовые новости
- |
- 01.11.17
- |
- 06:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
20:52 31.10.2017 |
Компания Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс Supercharger в мире, сообщает сайт Insideevs. Станция находится в Шанхае и позволяет одновременно «заправляться» ста автомобилям.
В подземном паркинге шанхайского бизнес-центра Lilac International установлено 50 зарядочных станций Supercharger, каждая из которых может обслуживать два автомобиля. Зарядочный комплекс открыт круглосуточно семь дней в неделю. В общей сложности «Тесла» планирует до конца текущего года открыть в Китае тысячу точек Supercharger.
До этого самым крупным зарядочным комплексом в сети Supercharger была станция в Норвегии - 20 точек подзарядки. Сейчас также строится комплекс на 40 мест в Калифорнии.
По всему миру в общей сложности сейчас работает 1032 станции Supercharger на 7320 точек подзарядки. Они расположены в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии.
Сначала подзарядка автомобилей Tesla на них была бесплатной, однако с января 2017 года владельцам машин придется платить либо за минуту использования Supercharger, либо за киловатт-час (варьируется в зависимости от местонахождения станции).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и что стоит за войной НАБУ с Аваковым
|76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования, - НБУ
|Железо Шелкового пути. Как Китай отбирает у России Центральную Азию
|НАБУ и САП задержали сына Авакова по делу о закупках МВД рюкзаков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
|10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD
|Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы
|Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей
Это интересно
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
|Дебют фаблета Oppo F5: экран FHD+, процессор Helio P23 и 20-Мп селфи-камера
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу