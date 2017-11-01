Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире

Компания Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс Supercharger в мире, сообщает сайт Insideevs. Станция находится в Шанхае и позволяет одновременно «заправляться» ста автомобилям.

В подземном паркинге шанхайского бизнес-центра Lilac International установлено 50 зарядочных станций Supercharger, каждая из которых может обслуживать два автомобиля. Зарядочный комплекс открыт круглосуточно семь дней в неделю. В общей сложности «Тесла» планирует до конца текущего года открыть в Китае тысячу точек Supercharger.

До этого самым крупным зарядочным комплексом в сети Supercharger была станция в Норвегии - 20 точек подзарядки. Сейчас также строится комплекс на 40 мест в Калифорнии.

По всему миру в общей сложности сейчас работает 1032 станции Supercharger на 7320 точек подзарядки. Они расположены в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии.

Сначала подзарядка автомобилей Tesla на них была бесплатной, однако с января 2017 года владельцам машин придется платить либо за минуту использования Supercharger, либо за киловатт-час (варьируется в зависимости от местонахождения станции).