Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей

Компания Toyota Motor сообщила о разработке твердотельного аккумулятора для электромобилей, который «изменит правила игры». Однако даже он не повлияет на приверженность производителя машинам на водородных топливных элементах.

Долго отдавая предпочтение автомобилям с гибридными силовыми установками и технологии топливных элементов, крупнейший японский автопроизводитель в прошлом году удивил отраслевых наблюдателей решением выпускать полноразмерные электромобили. Таким образом, компания включилась в гонку на быстрорастущем рынке.

Модели на вышеупомянутых аккумуляторах с твердым электролитом компания Toyota планирует выпустить в начале следующего десятилетия. К достоинствам новых аккумуляторов производитель относит увеличенную энергетическую плотность и уменьшенное время зарядки.

Что касается машин на топливных элементах, Toyota представит на выставке Tokyo Motor Show 2017, которая пройдет с 28 октября по 5 ноября, два новых транспортных средства. Одно из них - концептуальный шестиместный комфортабельный автомобиль с запасом хода около 1000 км. Вторая модель - автобус Sora. Его серийный выпуск должен начаться в будущем году. Запланирован выпуск более 100 экземпляров, большая часть из которых будет закуплена в рамках подготовки к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.