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Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей
13:08 30.10.2017 |
Компания Toyota Motor сообщила о разработке твердотельного аккумулятора для электромобилей, который «изменит правила игры». Однако даже он не повлияет на приверженность производителя машинам на водородных топливных элементах.
Долго отдавая предпочтение автомобилям с гибридными силовыми установками и технологии топливных элементов, крупнейший японский автопроизводитель в прошлом году удивил отраслевых наблюдателей решением выпускать полноразмерные электромобили. Таким образом, компания включилась в гонку на быстрорастущем рынке.
Модели на вышеупомянутых аккумуляторах с твердым электролитом компания Toyota планирует выпустить в начале следующего десятилетия. К достоинствам новых аккумуляторов производитель относит увеличенную энергетическую плотность и уменьшенное время зарядки.
Что касается машин на топливных элементах, Toyota представит на выставке Tokyo Motor Show 2017, которая пройдет с 28 октября по 5 ноября, два новых транспортных средства. Одно из них - концептуальный шестиместный комфортабельный автомобиль с запасом хода около 1000 км. Вторая модель - автобус Sora. Его серийный выпуск должен начаться в будущем году. Запланирован выпуск более 100 экземпляров, большая часть из которых будет закуплена в рамках подготовки к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
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