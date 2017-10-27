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У электрокаров Nissan будет особый голос
15:24 27.10.2017 |
На моторшоу в Токио компания Nissan представила систему Canto, которая станет одним из главных элементов концепции «Интеллектуальной мобильности». Canto, от латинского «я пою» - это специальный звук, который будут издавать электрокары марки.
В зависимости от того, ускоряется автомобиль, тормозит или двигается задним ходом, «Канто» меняет тональность и высоту звука, чтобы предупредить пешеходов. Работает система на скоростях до 30 километров в час.
Работу Canto компания продемонстрировала на примере электрокроссовера IMx, который также дебютировал в Токио. Концепт-кар построили на новой платформе и оснастили четырьмя электромоторами. Мощность силовой установки - 435 лошадиных сил. Запас хода - 600 километров. Машина оснащена автопилотом и может возвращать излишки энергии обратно в общую сеть.
Это уже не первая подобная разработка Nissan. В 2015 году компания показала систему eVADER, которая предупреждала пешеходов и велосипедистов о приближении электромобиля. eVADER, над которой также работали Peugeot, Citroen и Renault, работала при помощи камеры, закрепленной на лобовом стекле и подключенной к аудиосистеме. При движении, если камера фиксировала пешехода, воспроизводился особый звук.
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