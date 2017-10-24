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Daimler AG испытывает самоуправляемые снегоуборщики
09:38 23.10.2017 |
Концерн Daimler AG рассказал о новом проекте беспилотных машин: на этот раз речь идёт не о пассажирских автомобилях, а о специализированной тяжёлой технике.
Немецкий автогигант испытывает самоуправляемые аэродромные снегоуборщики. Идея заключается в том, чтобы полностью переложить рутинные работы по очистке взлётно-посадочных полос от снега и наледи на роботизированные машины. Это позволит сократить затраты и повысить эффективность за счёт отсутствия «человеческого фактора».
Система полагается на новую платформу Remote Truck Interface (RTI). Она позволяет осуществлять удалённое управление машинами. Снегоуборщики могут функционировать в группах, где каждый автомобиль способен быть как ведущим, так и ведомым.
Система полагается на новую платформу Remote Truck Interface (RTI). Она позволяет осуществлять удалённое управление машинами. Снегоуборщики могут функционировать в группах, где каждый автомобиль способен быть как ведущим, так и ведомым.
Тестируемая платформа полагается на технологию DGPS - систему повышения точности сигналов GPS. Все машины способны обмениваться данными друг с другом. Кроме того, десять раз в секунду осуществляется полный обмен информацией с центром управления.
Добавим, что Daimler AG также испытывает длинномерные грузовые автомобили, оснащённые системой автоматического управления.
Ожидается, что в перспективе такая техника сможет курсировать по дорогам общего пользования.
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