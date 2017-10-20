Daimler попросил Еврокомиссию оформить ему явку с повинной

Глава Daimler AG - Mercedes Benz Дитер Цетше

Автоконцерн Daimler предложил себя Еврокомиссии в качестве главного свидетеля обвинения в расследовании, касающемся предполагаемого картельного сговора в немецкой автопромышленности. Об этом сообщил глава финансового отдела Daimler Бодо Ибер (Bodo Ueber) в ходе телефонной конференции в пятницу, 20 октября, подтвердив тем самым соответствующие сообщения в СМИ.

Ибер отметил, что пока не ясно, открыла ли Еврокомиссия официальное расследование дела. В настоящее время разбирательство находится в стадии предварительного расследования. В Брюсселе проверяют факт возможного картельного сговора между концернами Daimler, BMW и Volkswagen.

Один из крупнейших картельных сговоров

В июле 2017 года журнал Der Spiegel сообщал, что в 90-е годы прошлого века эти концерны в крупных масштабах осуществляли противоправный сговор касательно техники, цен, поставщиков, рынков и стратегий. Если подозрения подтвердятся, то это станет одним из крупнейших картельных сговоров за всю историю немецкой экономики.

По сообщению газеты Süddeutsche Zeitung, Volkswagen также попросил Еврокомиссию оформить ему явку с повинной, однако Daimler опередил его. VW отказался прокомментировать это сообщение. Тот, кто первым начнет сотрудничать с регулятором, может надеяться на максимальное смягчение возможного штрафа или на иммунитет от судебного преследования, напоминает в данной связи агентство dpa.