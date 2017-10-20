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Компания Mercedes-Benz представила прощальную спецверсию внедорожника Mercedes-AMG G 65 AMG - Final Edition
11:42 20.10.2017 |
Особую модификацию модели выпустят тиражом 65 экземпляров в честь окончания производства самой мощной версии внедорожника.
От обычного варианта особая серия внедорожника отличается 21-дюймовыми колесными дисками, выкрашенными в бронзовый цвет, серебряными тормозными суппортами и стикерами на боковинах. На переднем бампере, радиаторной решетке, корпусах зеркал заднего вида и чехле запасного колеса также есть элементы бронзового цвета.
В отделке интерьера AMG G 65 Final Edition используется черная кожа со светло-коричневой прострочкой и декорированные элементы из углепластика. В салоне внедорожника также установлены мультиконтурные сиденья с подогревом и вентиляцией, и спортивный руль.
Специальная версия оснащается таким же шестилитровым твин-турбо мотором V12, как и обычный G 65. Отдача агрегата составляет 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатой коробкой передач. До сотни внедорожник разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 230 километрах в час.
Ожидается, что до конца текущего года дебютирует G-Class нового поколения. В конструкции внедорожника будут использовать алюминий, что позволит снизить его массу приблизительно на 200 килограммов. Новинка получит новую переднюю подвеску и электромеханический усилитель руля.
Недавно Mercedes-Benz также объявил, что прекратит производство самой экстремальной внедорожной модели - G500 4×4². Заказы на машину будут приниматься до конца октября. От обычного «Гелика» он отличается портальными мостами, двойными амортизаторами на каждом колесе и 22-дюймовыми колесными дисками. Двигатель - битурбомотор V8 объемом 4,0 литра мощностью 421 лошадиная сила и 610 Нм крутящего момента.
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