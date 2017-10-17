Tesla приспособили для Китая

Американский производитель Tesla Motors обновил электромобили Model S и Model X. Машины получили второй порт зарядки, который поддерживает китайский национальный стандарт GB/T. Об этом сообщает издание Electrek.

В зависимости от рынка Tesla комплектует модели разными разъемами для зарядки аккумуляторов. В США и Канаде используется разъем, созданный автопроизводителем, а в Европе - порт, разработанный немецкой компанией Mennekes.

До последнего времени машины для китайского рынка оснащались таким же портами, как и европейские модификации. Теперь же владельцы Model S и Model X в КНР смогут получить доступ к большему количеству общественных зарядных станций, которых к 2020 году в стране будет более 12 тысяч.

Летом 2017 года сообщалось, что Tesla прислушается к советам из «Твиттера» и внесет соответствующие изменения в свои машины. Так, Илон Маск поддержал идею одного из владельцев электрокара оснастить машину функцией автоматического отодвигания сиденья и рулевой колонки при посадке и высадке из машины.