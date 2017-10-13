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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Aston Martin DB11 лишился крыши

17:18 13.10.2017 |

Транспорт

Aston Martin DB11 лишился крыши
 

Компания Aston Martin представила открытую версию спорткара DB11, которая получила приставку Volante в названии. Модель построили на новой алюминиевой платформе и оснастили турбированным двигателем Mercedes-AMG.


Модель укомплектована мягкой восьмислойной крышей. Она складывается за 14 секунд, а раскладывается за 16 секунд на скорости до 50 километров в час и таком же встречном ветре. Для сравнения, крыша Audi R8 выдерживает порывы ветра до 100 километров в час и поперечные ускорения 1g.

Aston Martin DB11 лишился крыши

 

Механизм привода крыши прошел 100 тысяч циклов испытаний в специальных погодных камерах, что позволяет сымитировать за месяц 10 лет реальной эксплуатации. Ездовые прототипы новинки также тестировали в режимах высоких температур в «Долине смерти» в США и за полярным кругом.

Aston Martin DB11 лишился крыши

 

Спорткар получил четырехлитровую «битурбовосьмерку», отдача которой составляет 510 лошадиных сил и 675 Нм крутящего момента. Модель также комплектуется восьмидиапазонным «автоматом» и системой контроля вектора тяги. Масса DB11 Volante составляет 1 870 килограммов, что на 26 килограммов легче предшественника - открытой версии DB9.

Aston Martin DB11 лишился крыши

 

Поставки автомобилей начнутся в первом квартале 2018 года. Цена в Великобритании составит от 159 900 фунтов стерлингов.

Aston Martin DB11 лишился крыши

 

Купе Aston Martin DB11 представили на Женевском автосалоне в 2016 году. В модельном ряду новый суперкар сменил DB9 и стал первым автомобилем марки, оснащенным турбонадувом. Суперкар оснастили 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. С нуля до ста километров в час купе разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость равна 322 километрам в час.

Aston Martin DB11 лишился крыши

 

Младшая версия суперкара, оснащенная двигателем V8, дебютировала летом 2017 года. Аналогичный мотор устанавливается, например, на Mercedes-AMG GT и внедорожник G-Class.

Aston Martin DB11 лишился крыши
 
Aston Martin DB11 лишился крыши
 
Aston Martin DB11 лишился крыши
 
Aston Martin DB11 лишился крыши
 
Aston Martin DB11 лишился крыши
 
Aston Martin DB11 лишился крыши
 
Aston Martin DB11 лишился крыши
 
Aston Martin DB11 лишился крыши

 
По материалам: Motor.ru
 

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