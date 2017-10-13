Aston Martin DB11 лишился крыши

Компания Aston Martin представила открытую версию спорткара DB11, которая получила приставку Volante в названии. Модель построили на новой алюминиевой платформе и оснастили турбированным двигателем Mercedes-AMG.





Модель укомплектована мягкой восьмислойной крышей. Она складывается за 14 секунд, а раскладывается за 16 секунд на скорости до 50 километров в час и таком же встречном ветре. Для сравнения, крыша Audi R8 выдерживает порывы ветра до 100 километров в час и поперечные ускорения 1g.

Механизм привода крыши прошел 100 тысяч циклов испытаний в специальных погодных камерах, что позволяет сымитировать за месяц 10 лет реальной эксплуатации. Ездовые прототипы новинки также тестировали в режимах высоких температур в «Долине смерти» в США и за полярным кругом.

Спорткар получил четырехлитровую «битурбовосьмерку», отдача которой составляет 510 лошадиных сил и 675 Нм крутящего момента. Модель также комплектуется восьмидиапазонным «автоматом» и системой контроля вектора тяги. Масса DB11 Volante составляет 1 870 килограммов, что на 26 килограммов легче предшественника - открытой версии DB9.

Поставки автомобилей начнутся в первом квартале 2018 года. Цена в Великобритании составит от 159 900 фунтов стерлингов.

Купе Aston Martin DB11 представили на Женевском автосалоне в 2016 году. В модельном ряду новый суперкар сменил DB9 и стал первым автомобилем марки, оснащенным турбонадувом. Суперкар оснастили 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. С нуля до ста километров в час купе разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость равна 322 километрам в час.

Младшая версия суперкара, оснащенная двигателем V8, дебютировала летом 2017 года. Аналогичный мотор устанавливается, например, на Mercedes-AMG GT и внедорожник G-Class.