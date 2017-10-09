Toyota скрестила фургон с внедорожником

Компания Toyota представила концепт под названием Tj Cruiser - сочетание букв образовано от слов Toolbox (ящик для инструментов) и joy (удовольствие). Как говорят представители производителя - это автомобиль «нового жанра», сочетающий в себе простор фургона и агрессивный дизайн внедорожника.

Габаритная длина новинки составляет 4300 миллиметров, ширина - 1775 миллиметров, высота - 1620 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2750 миллиметров. «Кроссвэн» получился намного меньше RAV4 (на 30 сантиметров короче), приблизившись по своим размерам, например, к Renault Duster (его длина 4315 миллиметров) и Hyundai Creta (4270 миллиметров).

Капот, крыша и крылья Tj Cruiser покрыты специальным материалом, предохраняющим их от царапин и небольших повреждений. Салон автомобиля - четырехместный. При этом задние кресла и переднее пассажирское сиденье можно сложить в ровный пол. В этом случае в машине можно будет перевозить предметы длиной до трех метров, например, доску для серфинга.

Концепт построен на модульном шасси TNGA и оснащен гибридной силовой установкой на базе двухлитрового бензинового двигателя. Детальные технические характеристики компания не приводит. При этом «Тойота» уточняет, что такая машина может быть как полноприводной, так и исключительно с передним приводом.

Публичный дебют Tj Cruiser состоится в конец октября на моторшоу в Токио. Станет ли машина серийной, пока не сообщается.