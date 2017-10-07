Новой машиной Бэтмена станет концептуальный суперкар Mercedes-AMG

Компания Mercedes-Benz заключила соглашение с Warner Brothers, и теперь все герои предстоящего боевика «Лига справедливости» будут передвигаться на машинах марки. В том числе, Бэтмен, которому достался суперкар AMG Vision Gran Turismo.

Машина из фильма полностью повторяет концепт, разработанный для гоночного симулятора Gran Turismo 6 в 2013 году. Правда, салон прототипа обновили: установили спортивные сиденья и виртуальную приборную панель. Кроме AMG, в фильме снимется кабриолет E-класса и экстремальный внедорожник G500 4x4².





В основе AMG Vision Gran Turism лежит алюминиевая рама с кузовными панелями из углепластика. Двигатель - 5,5-литровая твин-турбо «восьмерка», отдача которой составляет 585 лошадиных сил и 799 Нм крутящего момента. Стилистика и пропорции концепт-кара должны напоминать о легендарном гоночном купе 300SL, которое дебютировало в Ле-Мане в 1952 году.