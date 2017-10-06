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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»

11:46 06.10.2017 |

Транспорт

Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»

 
Компания Toyota представила концепт двухместного заднеприводного спорткара под названием GR HV Sports, стилистика которого позаимствована у лемановского спортпрототипа LMP1. При этом сам автомобиль, если судить по боковинами кузова, сделан на базе GT86.

Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»

 

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой и «автоматом», у которого необычным способом сделана система ручной смены ступеней. В этом режиме водитель может переключать передачи по традиционной H-схеме, как в обычной механической «шестиступке», а не качая рычаг вперед-назад и не выбирая передачу подрулевыми лепестками, как на серийных автомобилях.

Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»

 

При этом кнопка запуска двигателя находится под крышкой рычага коробки передач, а выбор режимов автоматической трансмиссии - на центральной консоли.

Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»

 

Новинка также получила кузов «тарга» и дизайн в стиле лемановского спортпрототипа TS050 Hybrid. Похожими сделаны фары с вертикальными и горизонтальными блоками светодиодов, алюминиевые диски и задний диффузор.

Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»

 

Премьера спорткара состоится в конце месяца в Токио.
По материалам: Motor.ru
 

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