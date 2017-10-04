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Volkswagen передумал продавать Ducati
09:43 04.10.2017 |
Группа Volkswagen отказалась от продажи принадлежащего ей итальянского производителя мотоциклов Ducati под давлением профсоюзной организация «Итальянская федерация рабочих и служащих металлургической промышленности» (FIOM CIGL). Об этом сообщает издание Automotive News Europe со ссылкой на главу Ducati Клаудио Доменикали.
Профсоюз федерации выступил на стороне сотрудников компании, которые были против выхода из состава Volkswagen Group. По их словам, без поддержки со стороны группы Ducati перестанет развиваться.
Компания Audi выкупила Ducati у бывшего владельца - фирмы Investindustrial - в 2012 году за 860 миллионов евро. В прошлом году концерн завил, что пересмотрит портфель активов и брендов и, возможно, избавится от непрофильных. Сумму сделки аналитики оценивали в 1,5 миллиарда евро.
Ранее предполагалось, что в случае продажи Ducati за покупку марки может побороться Harley-Davidson и индийский производитель Bajaj Auto.
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