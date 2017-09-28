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Mazda, Denso и Toyota объединят инженеров для разработки машин
13:24 28.09.2017 |
Японские производители Mazda, Denso и Toyota подписали соглашение о совместной разработке технологий для электромобилей. Ими будет создана новая компания под названием EV C.A. Spirit Co., Ltd, куда на работу перейдут инженеры из трех фирм, которые и займутся созданием новинок.
Большую часть инвестиций в новую компанию предоставит «Тойота» - 90 процентов (от двух других компаний - по пять процентов). Производители планируют создать широкую линейку электрокаров - от компакт-каров до внедорожников и пикапов.
При этом Toyota предоставит для будущих моделей свою платформу TNGA, Denso займется всей электроникой, а Mazda - компьютерным моделированием и продуктовым планированием.
Компании также намерены предоставить возможность другим автопроизводителям или разработчикам автокомпонентов войти в состав их совместного предприятия.
В августе этого года Mazda и Toyota также объявили о создании в США совместного предприятия для сборки своих моделей и о разработке электромобилей. Производители обменяются пакетами акций общей стоимостью 50 миллиардов иен (454 миллиона долларов): «Тойота» получит 5,05 процента новых выпущенных акций «Мазды», а Mazda достанутся только 0,25 процента ценных бумаг.
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