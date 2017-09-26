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Информация об агентстве
Jaguar Land Rover собирается купить производителя люксовых машин
13:52 26.09.2017 |
Компания Jaguar Land Rover, владельцем которой является индийская Tata Motors, рассматривает возможность поглощения производителя люксовых автомобилей. Однако какого именно, пока доподлинно не известно. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.
Вместе с тем, JLR также интересуют технологические стартапы, которое помогут компании в разработке электромобилей и систем автономного управления.
Сейчас премиальные подразделения Tata Motors генерируют около 78 процентов выручки для своего владельца. Расширение портфеля активов позволило бы компании не только диверсифицировать линейку автомобилей и оставаться конкурентоспособной, но и увеличить объемы продаж.
Хотя окончательное решение еще не принято, вероятными претендентами называют бренды, входящие в состав Fiat Chrysler Automobiles - Maserati и Alfa Romeo. Информация о том, что концерн собирается продать активы и сосредоточится на массовом сегменте появилась в августе 2017 года.
Ранее появилась информация о том, что сам концерн Fiat Chrysler Automobiles может быть куплен китайцами. По неофициальным данным, вероятными претендентами на покупку могли стать Dongfeng Motor, Great Wall, Geely и GAC. Однако позже представители компаний заявили, что не заинтересованы в покупке группы.
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