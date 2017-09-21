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Компактный кроссовер Volvo XC40 получил систему самоуправления Pilot Assist
17:52 21.09.2017 |
Компания Volvo Cars сегодня, 21 сентября, представила в Милане (Италия) новый компактный кроссовер премиум-класса, получивший обозначение XC40.
На старте производства автомобиль будет предложен с двумя четырёхцилиндровыми двигателями семейства Drive-E - дизельным D4 и бензиновым T5. Мощность составит соответственно 187 и 247 лошадиных сил. Говорится о системе полного привода.
Позднее станут доступны и другие силовые установки, включая гибридную и полностью электрическую. Кроме того, XC40 станет первой моделью Volvo, на которую будет устанавливаться совершенно новый трёхцилиндровый двигатель.
Volvo называет новинку одним из наиболее богато оснащённых автомобилей на рынке компактных кроссоверов. Реализованы средства полуавтономного управления Pilot Assist. Эта система берёт на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с чётко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч. Комплекс City Safety отвечает за всестороннюю безопасность.
Кроме того, упомянуты функция предупреждения съезда с дороги, технология предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении (Cross Traffic Alert), а также система кругового обзора.
При разработке интерьера кроссовера был применён радикально новый подход к хранению вещей в автомобиле. В частности, максимально использовано пространство на внутренней поверхности дверей и под сиденьями; появилось отдельное место для хранения телефонов (в том числе и с возможностью беспроводной зарядки). Есть складной держатель для небольших сумок и съёмный отсек для мусора между передними сиденьями.
Вместе с новым кроссовером компания Volvo представила упрощённую схему владения автомобилем - абонентский сервис Care by Volvo. Сделав онлайн-заказ, подписчики Care by Volvo смогут уехать на новом автомобиле, не заботясь о привычных формальностях и дополнительных расходах - рассрочке платежей, страховке, налогах, комиссии и прочих нюансах.
Кроме того, в зависимости от региона программа Care by Volvo будет включать пакет консьерж-услуг, таких как заправка, мойка и чистка салона, сервисное обслуживание или доставка товаров в автомобиль.
Обладатели XC40 - первыми среди владельцев Volvo - получат возможность удалённо передавать автомобиль друзьям или родственникам с использованием новой технологии цифрового ключа. Речь идёт о реализации модели каршеринга.
Производство XC40 начнется в ноябре на заводе Volvo Cars в Генте, Бельгия. О цене пока не сообщается.
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