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Первый серийный электромобиль Infiniti дебютирует в 2019 году
12:31 21.09.2017 |
При этом японский автопроизвозводитель не собирается переводить на электротягу одну из уже существующих моделей, а планирует создать отдельный автомобиль. Об этом со ссылкой на вице-президента по глобальному дизайну Nissan, который владеет Infiniti, Альфонсо Албаису сообщает Autocar.
Новинку Infiniti не будут строить с использованием платформы Nissan Leaf последнего поколения. Вместо этого автопроизводитель создаст новое шасси, информации о котором пока нет. Ожидается, что предсерийная версия электромобиля Infiniti дебютирует в январе 2018 года на автосалоне в Детройте.
Летом японский автопроизводитель показал концепт-кар Prototype 9. Он оснащен электрическим двигателем, отдача которого составляет 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Мотор приводит в движение заднюю ось и позволяют прототипу, дизайн которого выполнен в стилистике гоночных автомобилей 1940-х, разгоняться с места до ста километров в час за 5,5 секунды.
Помимо этого, в апреле 2012 года компания Infiniti показала прототип LE, который тогда называли предвестником серийного электрокара японской марки. Тогда же предполагалось, что электромобиль в линейке автопроизводителя появится уже в 2014 году.
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