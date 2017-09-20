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Ford решил делать электрокары вместе с индийской Mahindra
08:49 20.09.2017 |
Американский производитель Ford и индийский концерн Mahindra Group объявили о начале сотрудничества, которое должно помочь компаниям выйти на новые сегменты рынка. Соглашение подписано на три года, после чего марки будут пересматривать условия.
Два автопроизводителя будут вместе работать над технологиями, которые позволяют машинам общаться друг с другом и объектами инфраструктуры, над электрификацией модельного ряда и автономными транспортными средствами. С помощью «Махиндры» Ford хочет закрепиться на рынке, который уже сейчас оценивается в 30 миллиардов долларов, а американцы помогут индийской марке освоиться на зарубежных рынках.
Ford был одним из первых иностранных производителей, вышедших на рынок Индии. Марка появилась в стране в 1995 году и в течение последующих десяти лет сотрудничала с Mahindra. Фирмы совместно производили ряд моделей на заводе в городе Ченнаи.
Сейчас линейка Ford в Индии насчитывает пять моделей, включая Mustang, EcoSport и внедорожник Endeavour, а у «Махиндры», помимо машин с традиционными ДВС, есть три электромобиля: сити-кар e2o, минивен eSupro и мотороллер e-Alfa Mini.
Рынок Индии постоянно растет и к 2020 году может стать третьим по величине, после Китая и Соединенных Штатов. При этом одни компании (например, Hyundai и Suzuki) сохраняют высокую долю, а другие вынуждены покидать рынок (это относится, в том числе, к General Motors).
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