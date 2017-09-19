Mercedes запустит в серию кроссовер на водороде и батарейках

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне во Франкфурте предсерийный вариант электрической версии кроссовера GLC - F-Cell. Электромотор новинки может получить энергию как от топливных ячеек, где она образуется в ходе химической реакции между водородом и кислородом, так и от литий-ионной батареи.





Вседорожник оснащен электромотором, отдача которого составляет 200 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Баллоны вмещают 4,4 килограмма водорода и располагаются в нижней части кузова. Один находится под полом на месте карданного вал, а второй установлен под креслами второго ряда.

Все остальные компоненты водородной системы расположились под капотом кроссовера и встали на штатные места от двигателя внутреннего сгорания.

Литий-ионная батарея установлена под полом в багажнике. Ее емкость составляет 13,8 киловатт-часа. Зарядить аккумулятор можно от бытовой электросети. На полное пополнение запаса потребуется около полутора часов.

У Mercedes-Benz GLC F-Cell есть несколько режимов работы управляющей электроники. При активации варианта Hybrid энергию для мотора дают оба источника. При включении F-Cell отключается подача электричества от батареи. Только аккумуляторы работают в режиме Battery, а при активации Charge начинает зарядка батареи прямо во время движения.

Запас хода кроссовера на водороде составляет 437 километров, а при использовании исключительно батареи - 49 километров.

Сейчас инженеры немецкого автопроизводителя находятся на стадии финальных испытаний перед запуском GLC F-Cell в производство. Тем не менее, когда именно кроссовер встанет на конвейер в Mercedes-Benz не уточнили.