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Mercedes запустит в серию кроссовер на водороде и батарейках
11:35 18.09.2017 |
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне во Франкфурте предсерийный вариант электрической версии кроссовера GLC - F-Cell. Электромотор новинки может получить энергию как от топливных ячеек, где она образуется в ходе химической реакции между водородом и кислородом, так и от литий-ионной батареи.
Вседорожник оснащен электромотором, отдача которого составляет 200 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Баллоны вмещают 4,4 килограмма водорода и располагаются в нижней части кузова. Один находится под полом на месте карданного вал, а второй установлен под креслами второго ряда.
Все остальные компоненты водородной системы расположились под капотом кроссовера и встали на штатные места от двигателя внутреннего сгорания.
Литий-ионная батарея установлена под полом в багажнике. Ее емкость составляет 13,8 киловатт-часа. Зарядить аккумулятор можно от бытовой электросети. На полное пополнение запаса потребуется около полутора часов.
У Mercedes-Benz GLC F-Cell есть несколько режимов работы управляющей электроники. При активации варианта Hybrid энергию для мотора дают оба источника. При включении F-Cell отключается подача электричества от батареи. Только аккумуляторы работают в режиме Battery, а при активации Charge начинает зарядка батареи прямо во время движения.
Запас хода кроссовера на водороде составляет 437 километров, а при использовании исключительно батареи - 49 километров.
Сейчас инженеры немецкого автопроизводителя находятся на стадии финальных испытаний перед запуском GLC F-Cell в производство. Тем не менее, когда именно кроссовер встанет на конвейер в Mercedes-Benz не уточнили.
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