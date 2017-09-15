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Электрические Мерседесы будут заряжаться за пять минут
17:41 15.09.2017 |
«Грузовое» подразделение Daimler AG инвестировало 60 миллионов долларов в израильский стартап StoreDot, который разрабатывает «органические» аккумуляторы с быстрой зарядкой. Средства направят на внедрение технологии в массовое производство. Об этом сообщается на сайте Electrek.
Технология StoreDot заключается в создании полупроводников из нано-кристаллов, основой для которых служат пептиды. В компании утверждают, что разработанный ими блок аккумуляторных батарей емкостью 75 киловатт-часов полностью заряжается за пять минут и обеспечивает пробег до 480 километров. Больше о технологии ничего не известно, но массовой она должна стать уже к 2022 году.
В «Даймлер» считают, что технология StoreDot особенно интересна для коммерческих автомобилей. В сочетании с эффективным использованием рекуперации энергии, она позволит реже заряжать машины и увеличить пробег на одном заряде.
На моторшоу во Франкфурте Mercedes-Benz представила прототип мини-электрокара EQA. Полноприводную модель оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 272 лошадиные силы (500 Нм) и батареей емкостью 60 киловатт-часов, которая поддерживает беспроводную зарядку и подключение к любым домашним и общественным зарядным станциям. Кроме этого, особенностью хэтчбека стала виртуальная решетка радиатора.
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