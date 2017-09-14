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Porsche Cayenne Turbo первым из внедорожников обзавелся активным антикрылом
19:02 14.09.2017 |
Компания Porsche представила на автосалоне во Франкфурте Turbo-версию внедорожника Cayenne нового поколения. Модель стала первой в классе, получившей активное заднее антикрыло с тремя режимами работы.
Аэродинамический элемент может быть полностью убран, выдвинут в положение, в котором он позволяет создать дополнительную прижимную силу в районе задней оси, либо переведен в положение аэродинамического тормоза. В Porsche утверждают, что в последнем случае крыло позволяет на два метра сократить тормозной путь со скорости 250 километров в час.
Под капотом Cayenne Turbo стоит четырехлитровый твин-турбо двигатель V8 с нагнетателями, установленными в развале блока цилиндров. Отдача мотора составляет 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Это на 30 лошадиных сил и 20 Нм больше, чем у предшественника.
Мотор сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до ста километров в час внедорожник разгоняется за 4,1 секунды (3,9 секунды с пакетом Sport Chrono), а его максимальная скорость составляет 286 километров в час.
Porsche Cayenne Turbo комплектуется трехкамерной пневмоподвеской, активными амортизаторами, тормозами с покрытием из карбида вольфрама (карбон-керамика доступна за доплату), активными стабилизаторами поперечной устойчивости, работа которых обеспечивается 48-вольтой системой питания, контролем вектора тяги, 21-дюймовыми колесами, 710-ваттной аудиосистемой Bose, передними креслами с 18 электрорегулировками, а также частично цифровой приборной панелью.
Товарные машины появятся у европейских дилеров Porsche в конце 2017 года. Цены на модель начинаются в Германии с 138 850 евро. Рублевые цены будут объявлены в январе 2018 года.
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