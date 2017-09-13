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Электрокроссовер VW научили открывать двери голосовыми командами
13:37 13.09.2017 |
Компания Volkswagen представила на автосалоне во Франкфурте прототип I.D. CROZZ II, который является доработанной версией концепт-кара I.D. CROZZ, показанного весной в Шанхае. Новинка получила продвинутую систему голосового управления, с помощью которой можно, например, открывать и закрывать двери.
Для активации системы голосового управления в машине необходимо сказать «Hello I.D.». После этого водитель или пассажиры могут отдавать системе команды, например, для открывания двери («Hello I.D., please open all doors!», «Привет I.D., пожалуйста, открой все двери») или запуска системы автономного управления. С помощью голосовых команд можно открыть и крышку багажного отсека.
Прототип также получил «умную» систему светодиодной подсветки интерьера. Она активируется вместе с включением функции голосового управления. Помимо этого, это способна давать водителю визуальный подсказки. Например, при пользовании навигацией или предупреждать о возможной опасности.
Габаритная длина I.D. CROZZ II составляет 4625 миллиметров, ширина - 1891 миллиметр, а высота - 1609 миллиметров. Колесная база прототипа равна 2773 миллиметрам. Концепт-кар на 139 миллиметров длиннее, на 52 миллиметра шире и на 64 миллиметра ниже «Тигуана» последнего поколения. Разница в расстоянии между осями составляет 93 миллиметра пользу концепт-кара.
Силовая установка I.D. CROZZ II состоит из двух электрических двигателей, двух коробок передач и комплекта литий-ионных аккумуляторов емкостью 83 киловатт-часа, вмонтированных в пол прототипа. Мотор, приводящий в движение задние колеса, развивает 150 киловатт (203 лошадиные силы), а передний агрегат выдает 75 киловатт (101 лошадиная сила). В большинстве ситуаций для движения используются только задние колеса. Передняя ось подключается по необходимости.
В перечень оборудования I.D. CROZZ II также вошла система автономного управления, которая включается либо голосовой командой, либо нажатием на эмблему на руле прототипа. Она работает за счет четырех лазерных сканнеров на крыше, ультразвуковых датчиков, радаров и установленных на автомобиле камер. Отключить систему можно нажав на педали газа или тормоза.
Концепт также получил систему светодиодной подсветки потолка с управлением жестами. Имитируя движение, которым обычно сдвигается шторка люка, водитель можно включить полосы диодов или выключить их.
В список оснащения I.D. CROZZ II вошли еще и камеры вместо зеркал заднего вида, проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности, функция очистки воздуха в салоне, 10,2-дюймовы экран мультимедийной системы, а также цифровая приборная панель.
В Volkswagen пообещали, что серийная версия прототипа появится уже в 2020 году.
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