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Мини-электрокару Mercedes-Benz добавили виртуальную решетку радиатора
20:14 12.09.2017 |
Компания Mercedes-Benz представила во Франкфурте футуристический хэтчбек, который станет предвестником будущей серийной модели. как говорят представители производителя, модель демонстрирует «чувственную чистоту» дизайна и виртуальную решетку радиатора.
Вместо светодиодов в фарах головного света концепта используются волоконные лазеры, в которых активным элементом является оптическое стекловолокно. Их дизайн напоминает медную обмотку электромотора, а анимация - прохождение электрического импульса.
Полноприводный концепт-кар оснащается двумя электромоторами (по одному для каждой оси) суммарной мощностью 272 лошадиные силы (500 Нм) и батареей емкостью 60 киловатт-часов. Без подзарядки он способен проехать до 400 километров. EQA поддерживает беспроводную зарядку и подключение к любым домашним и общественным зарядным станциям.
Силовая установка хэтчбека работает в двух режимах - Sport и Sport Plus, которые различаются величиной крутящего момента, направляемого на переднюю ось. Черная панель в передней части выступает в роли виртуальной решетки радиатора и меняет свой вид в зависимости от режима. В режиме Sport - это синее «пылающее крыло», в Sport Plus - красные вертикальные планки в стиле решетки Panamericana, как у Mercedes-AMG GT.
Первая серийная модель новой линейки электрокаров «Мерседес» появится в Европе в 2019 году. Она будет построена на базе концепта EQ, представленного в прошлом году на Парижском автосалоне.
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