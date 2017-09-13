Мини-электрокару Mercedes-Benz добавили виртуальную решетку радиатора

Компания Mercedes-Benz представила во Франкфурте футуристический хэтчбек, который станет предвестником будущей серийной модели. как говорят представители производителя, модель демонстрирует «чувственную чистоту» дизайна и виртуальную решетку радиатора.





Вместо светодиодов в фарах головного света концепта используются волоконные лазеры, в которых активным элементом является оптическое стекловолокно. Их дизайн напоминает медную обмотку электромотора, а анимация - прохождение электрического импульса.

Полноприводный концепт-кар оснащается двумя электромоторами (по одному для каждой оси) суммарной мощностью 272 лошадиные силы (500 Нм) и батареей емкостью 60 киловатт-часов. Без подзарядки он способен проехать до 400 километров. EQA поддерживает беспроводную зарядку и подключение к любым домашним и общественным зарядным станциям.

Силовая установка хэтчбека работает в двух режимах - Sport и Sport Plus, которые различаются величиной крутящего момента, направляемого на переднюю ось. Черная панель в передней части выступает в роли виртуальной решетки радиатора и меняет свой вид в зависимости от режима. В режиме Sport - это синее «пылающее крыло», в Sport Plus - красные вертикальные планки в стиле решетки Panamericana, как у Mercedes-AMG GT.

Первая серийная модель новой линейки электрокаров «Мерседес» появится в Европе в 2019 году. Она будет построена на базе концепта EQ, представленного в прошлом году на Парижском автосалоне.