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Audi Aicon: пятиметровый автомобиль без руля, педалей и подушек безопасности
14:16 12.09.2017 |
Audi представила концепт Aicon - прототип автомобиля будущего, оснащенного системой автопилота так называемого пятого уровня, которая не требует вмешательства человека. Поэтому у машины нет органов управления, так же как ремней и подушек безопасности, так как с появлением автономных машин, по мнению производителя, аварии уйдут в прошлое.
Габаритная длина прототипа составляет 5444 миллиметра, ширина - 2100 миллиметров, высота - 1506 миллиметров, а размер колесной базы достигает 3470 миллиметров. что на 240 миллиметров больше, чем у Audi A8. У автомобиля есть два багажных отсека, общий объем которых достигает 660 литров.
Четырехместный хэтчбек оснастили полным приводом, полноуправляемым шасси и четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 354 лошадиных сил (550 Нм). На крейсерской скорости в 130 километров в час Aicon способен проезжать 700-800 километров без подзарядки.
При необходимости автомобиль самостоятельно найдет ближайшую «заправочную» станцию. До 80 процентов батареи зарядятся за 30 минут - прототип оснащен 800-вольтовой системой и беспроводной зарядкой.
Попасть в салон можно через портальные двери. Внутри находятся четыре сиденья, которые поворачиваются на 15 градусов в каждую сторону. Управление всеми функциями концепт-кара осуществляется через сенсорные дисплеи, голосовые команды, а также движением глаз.
Концепт оснащается персональным помощником PIA (personal intelligent assistant), который активирует предпочтительные настройки сидений, климатической установки, развлекательной системы и фонового освещения при приближении пассажиров.
Aicon также получил 26-дюймовые колесные диски и 600 объемных пикселей вместо фар. С помощью пикселей на передней части автомобиля выводится информация для других участников движения. Это могут быть текстовые сообщения, изображения и анимация любых цветов.
Флагманский седан A8 нового поколения также оснастили автопилотом. Он работает на скорости до 60 километров в час и может вовремя среагировать на внезапное перестроение другой машины. При этом водителю даже не нужно держать руль.
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